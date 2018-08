Grevenbroich: Hitze lässt die Schrebergärtner kalt

Hitzewelle : Hitze lässt die Gustorfer Schrebergärtner kalt

Gustorf Auch die Gustorfer Kleingärtner bekommen die Hitze derzeit zu spüren. Hochbetrieb herrscht dort dennoch nicht. Ein Ortsbesuch.

In der Gustorfer Schrebergartenanlage herrscht an diesem Nachmittag eine fast gespenstische Ruhe. Nur hier und da hört man Stimmen aus den einzelnen Gärten. Ein Mann lässt es sich trotz der Hitze nicht nehmen, die Hecke vor seiner Pazelle zu schneiden. Ansonsten sind die Wege in der Anlage am Torfstecherweg komplett verwaist. Wen wundert es bei den derzeitigen Temperaturen. Wer kann, flüchtet dorthin, wo es kühler ist.

Angelika Iven, Vorsitzende des Schrebergartenvereins Grevenbroich, kniet auf dem vertrockneten Rasen in ihrer Parzelle in Gustorf. Foto: Tinter, Anja (ati)

Einzig am Rand der Anlage steigt die Dezibelzahl enorm. Denn im Vereinshaus des Schrebergartenvereins Grevenbroich herrscht reges Treiben. Das Damen-Kaffeekränzchen findet statt. Wie an jedem ersten Donnerstag im Monat. 20 Frauen aus dem Verein sitzen hier in geselliger Runde, um bei Kaffee und Kuchen zu plaudern. Die älteste anwesende Kleingärtnerin ist die 84-jährige Henny Zimmermann, die sich von der in der Kleingartenanlage herrschenden Hitze nicht beeindrucken lässt. Obwohl sie ihren Garten noch selbst in Schuss hält.

Info Mitglieder sind zwischen 30 und 87 Jahren alt Gegründet wurde der Schrebergartenverein Grevenbroich am 23. Februar 1983. Das Gelände Die Anlage am Torfstecherweg in Gustorf hat eine Größe von fast 60.000 Quadratmertern. Der Verein ist Pächter der städtischen Fläche. Mitglieder Der Verein zählt 202 Vereinsmitglieder zwischen 30 und 87 Jahren.

Freie Plätze gibt es an diesem Donnerstag beim Kaffeekränzchen jedenfalls kaum. Liegt es daran, dass es hier deutlich kühler ist als vor der Tür? Nein. „Normalerweise kommen sogar noch mehr“, sagt Angelika Iven, die Vorsitzende des Kleingärtnervereins, nicht ohne Stolz.

Auf dem Weg zum Damen-Kaffeekränzchen ist allerdings unübersehbar, dass die seit Wochen andauernde Hitzewelle auch vor der Schrebergartenanlage nicht Halt gemacht hat. Von der „Grünen Oase Gustorfs“ – wie sich die Kleingärtner hier nennen – ist auf den neben den Pazellen liegenden Gemeinschaftsflächen jedenfalls nicht mehr viel zu sehen. Der Rasen ist auch hier mittlerweile komplett vertrocknet. „Die Flächen grün halten zu können, ist momentan nahezu aussichtslos“, sagt Iven. Auch bei dem Rasen in ihrer Pazelle hatte sie keine Chance. Für die Kleingärtnerinnen sei das aber auch wenig tragisch, „denn der grüne Rasen kommt ja wieder.“ Merklich spüren werde der Verein die andauernde Hitzewelle allerdings bei der Wasserrechnung. „Da steuern wir auf ein Rekordjahr zu“, sagt die 62-Jährige. Die Regenfässer seien jedenfalls bereits alle geleert.



Hochbetrieb herrsche in der Kleingartenanlage aktuell dennoch nicht, sagt Iven. „Momentan wächst ja nichts, und somit auch kein Unkraut“, merkt die Vereinsvorsitzende an.

Sie habe deshalb derzeit eher weniger zu tun als sonst. Allerdings nur in Bezug auf ihren eigenen Garten. Vor den Angelegenheiten der Vereinsmitglieder, die sie zu klären hat, machen die Temperaturen keinen Halt. Wie viele Stunden die 62-jährige Rentnerin für das Ehrenamt opfert, weiß sie zwar nicht genau. „Aber ein paar Stunden pro Tag sind es definitiv“, sagt sie. Seit 20 Jahren steht sie dem Schrebergartenverein nun schon vor. Im Frühjahr feierte sie ihr Jubiläum. Ihren Verein zeichne aus, dass er – anders als andere Kleingärtnervereine – nicht überreglementiert sei. „Hier müssen die Hecken jedenfalls keine einheitliche Höhe haben“, sagt Iven scherzhaft.