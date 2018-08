Grevenbroich: Kerzen-Verzicht auf Friedhöfen

Grevenbroich Friedhofsbesucher sollten vorerst keine brennenden Kerzen in Grablaternen stellen. Darauf weist jetzt die Stadtverwaltung hin. „Die anhaltende Trockenheit bringt eine erhöhte Brandgefahr mit sich“, argumentiert Rathaussprecher Stephan Renner.

Die meisten Grevenbroicher halten sich schon dran. „Vor allem auch, weil die Grablaternen durch das geschmolzene Wachs komplett versaut werden können“, sagt Friedhofsmeister Wolfgang Komanns, der für die 16 Friedhöfe im Stadtgebiet zuständig ist und alles gut im Auge behält. Da die Vegetation auf den Anlagen derzeit knochentrocken sei, könnten brennende Kerzen recht schnell für viel Unheil sorgen. „In diesem Jahr ist zum Glück noch nichts passiert“, sagt Komanns. „Aber in der Vergangenheit haben wir schon an mehreren Stellen tüchtig löschen müssen.“

Viele Gräber seien mit Torf ausgestattet, der zurzeit sehr trocken und daher leicht entzündbar sei. „Da können sehr schnell Schwelbrände entstehen, die sich nicht so rasch in den Griff bekommen lassen“, schildert er. Mit einem Blick auf die vielen Gräber hat Wolfgang Komanns aber ein gutes Gefühl: „Derzeit sehe ich kaum noch Kerzen – die Friedhofsbesucher verzichten darauf oder greifen auf LED-Exemplare zurück.“

Wegen der langen Trockenperiode hat die Stadtverwaltung in Absprache mit der Feuerwehr darüber hinaus entschieden, bis auf weiteres keine Ausnahmegenehmigungen für Feuerwerke zu mehr erteilen – wer seine Hochzeit oder sein Jubiläum mit Raketen und Böllern feiern möchte, muss vorerst auf Pyrotechnik verzichten. In die Luft geschossene Feuerwerkskörper könnten bei der Rückkehr zur Erde noch glimmen oder gar brennen und in Gärten, Anlagen oder auf Feldern größere Brände verursachen. Solche Szenarien sollen vermieden werden. Aktuell lägen der Stadtverwaltung aber keine genehmigungspflichtigen Anträge vor – heißt: „Wir mussten noch keine Absage erteilen“, sagt Stephan Renner.

Was die Schützenfeste angeht, ist der Einsatz von Pyrotechnik in Grevenbroich bislang eher zurückhaltend. Seit einigen Jahren wird in Gustorf ein Feuerwerk in kleinerem Rahmen abgebrannt. „Für das nächste Fest, das Ende September ansteht, gibt es aktuell noch keinen Antrag“, sagt der Rathaussprecher. Ob bis dahin die Waldbrandgefahr aufgehoben ist oder nicht, bleibe abzuwarten.