Grevenbroich: SPD will Zukunftsdialog für die Zeit nach der Braunkohle

SPD will Zukunftsdialog für die Zeit nach der Braunkohle

Ideen für den Strukturwandel in Grevenbroich

Grevenbroich Möglichst viele Akteure sollen gemeinsam Ideen für den Strukturwandel in Grevenbroich entwickeln.

Die SPD kündigt für die Ratssitzung im September einen umfassenden Antrag zum Strukturwandel an. Gemeinsam mit RWE, Bürgern und Experten wollen die Sozialdemokraten einen Zukunftsdialog für Grevenbroich starten. Auch Vertreter der Industrie- und Handelskammer sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes sollen mit einbezogen werden. „Gemeinsam können wir die Gestaltung des Strukturwandels zu einer Erfolgsgeschichte machen“, sagt Fraktionschef Horst Gerbrand. Er fordert Bund und Land auf, die Stadt dabei finanziell und organisatorisch zu unterstützen.

Die Bundesregierung hat die Kommission „Wachstum, Beschäftigung und Strukturwandel“ eingesetzt und damit beauftragt, einen Fahrplan für die Zeit nach der Braunkohle zu erarbeiten. Erste Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorgestellt werden. In den nächsten drei Jahren stehen für Strukturförderungen rund 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. „Wir müssen schon heute Ideen entwickeln, wie wir den Strukturwandel in Grevenbroich zu einer Erfolgsgeschichte machen wollen“, sagt Gerbrand – das soll im Zusammenspiel mit möglichst vielen Kräften geschehen.

Das sich derzeit in der Kaltreserve befindliche Kraftwerk Frimmersdorf wird 2021 endgültig vom Netz gehen. Ganz in der Nähe des Kraftwerksstandortes Neurath liegt zudem eine 300 Hektar große, sogenannte landesbedeutsame Industriefläche. „Wir müssen nun Ideen entwickeln, wie wir diese beiden Areale künftig gestalten wollen“, meint Horst Gerbrand und macht deutlich: „Hierbei wird den Rückbauverpflichtungen des Energiekonzerns RWE eine besondere Bedeutung zukommen.“

Gleichzeitig ruft der Fraktionsvorsitzende in Erinnerung, dass Bürgermeister Klaus Krützen für den Standort Frimmersdorf bereits die Idee einer „Smart City“ ins Spiel gebracht hat. „Leben, Forschen und Arbeiten am Kraftwerksstandort Frimmersdorf – das könnte eine interessante Vision“ sein, sagt Gerbrand. „Wichtig ist, dass es auch weiterhin industrielle Arbeitsplätze in der Stadt gibt.“