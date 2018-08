Grevenbroich-Südstadt: Förderverein schafft für Generationenplatz neue Fitnessgeräte an

Südstadt Auf dem neuen Generationen-Platz kann jetzt jeder etwas für seine Gesundheit tun. Die Anlage wird liebevoll vom Förderverein gepflegt.

Die jüngste Anschaffung sind auf der großen Wiese die beiden Fitnessgeräte, die für normal trainierte Menschen und Senioren gedacht sind. Doch in der aktuellen Hitze ist das Training tagsüber darauf schweißtreibend, der große Sonnenschirm wenige Meter weiter lockt in den Schatten. Zur Eröffnung im April war die Anlage grün – angesichts der wochenlangen Trockenheit ist das Gras nun durchgehend gelb. „Der Platz hat uns in den vergangenen Wochen viel Kraft abverlangt, um all die gepflanzten Sträucher und Bäume zu erhalten“, schildert Ulrike Oberbach. „Mehrere Nachbarn haben uns mit vielen Litern Wasser geholfen.“ Lange Gartenschläuche wurden dafür aus der Nachbarschaft zur Versorgung verlegt und Wassertonnen gefüllt.

Doch das alles muss auch finanziert werden. Am 23. März 2019 startet um 20 Uhr das „Festival der Travestie“ mit „Maria Crohn“ im Pascal-Gymnasium. Der Vorverkauf ist am Mittwoch gestartet, Karten gibt es beispielsweise im Tui-Reisebüro am Grevenbroicher Markt, beim Friseur „Madonna“. Und für Ende 2019 ist an zwei Tagen die „Maria Crohn“-Weihnachtsshow in der Alten Feuerwache geplant.