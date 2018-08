Pino Avanzato und Lucky Charm reisen gemeinsam mit Fans zum Auftritt nach Düsseldorf

Konzertfahrt von Grevenbroich nach Düsseldorf : Lucky Charm reist mit Fans zum Konzert

Rene, Benny und Pino (von links nach rechts) sind zusammen Lucky Charm Foto: Lucky Charm

Grevenbroich Lucky Charm sind groß im Geschäft. Zu ihrem Auftritt in Düsseldorf will die Grevenbroicher Band um Frontmann Pino Avanzato nicht alleine, sondern in Bussen gemeinsam mit den Fans fahren. Die NGZ verlost Karten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Valeska von Dolega

Mit der Punk-Formation „Planlos“ sorgte er für Furore – und mit der neuen Band Lucky Charm knüpft Frontmann Giuseppe „Pino“ Avanzato.an diese alten Erfolge an. „Zurück auf die Bühne zu kommen, das war wie nie weg zu sein“, erzählt er über die ersten Auftritte nach der Pause. Und weil es ihm und den Band-Kollegen René Menk sowie Benny Ulkan „so viel Spaß“ macht, Konzerte zu geben, haben die drei weitere Auftritte bis zum Jahresende geplant.

Ein ganz besonderer Termin steht dabei im November an, dann geht es ins schönste Dorf am Rhein. Und zwar nicht einzeln, „sondern alle zusammen“, beschreibt Pino, wie Band nebst Fans gemeinsam in Bussen aus Grevenbroich bis in Düsseldorfs Altstadt reisen. „Das wird wie eine Klassenfahrt“, freut er sich. „Es gab unheimlich viele Anfragen – und weil so viele mit wollen, haben wir uns dieses Konzept überlegt.“ Bassist Benny Ulkan, in seinem Netzwerk auch mit Reiseveranstaltern gut bekannt, hat „was Cooles“ ausfindig gemacht. „Das ist einfach eine schöne Idee, schon vorab gute Stimmung bei einer gemeinsamen Fahrt zu haben“, freuen sich Lucky Charm auf den gemeinsamen Ausflug. „Außerdem können alle feiern, keiner hat Parkplatzsorgen, das ist doch sinnvoll.“

Info Karten fürs Konzert und den Fan-Bus Verlosung Für das Konzert in Düsseldorf am 24. November verlosen wir drei Karten. Zu diesen Karten gehört ein Platz im Bus von Grevenbroich bis Düsseldorf sowie die Rückfahrt. Teilnahme Wer bis Montag, 6. August, 23 Uhr, eine E-Mail mit Namen und Adresse an „redaktion.grevenbroich@ngz-online.de schreibt, nimmt teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Grevenbroich : Lucky Charm geben Museumskonzert

zurück

weiter

Schon zu „Planlos“-Zeiten gab es mal eine solche Sause, damals ging es nach Koblenz. Anstelle zurück zu blicken, schaut der Gitarrist aber auf das, was sonst noch 2018 ansteht. Nämlich die Produktion der ersten Lucky Charm-Platte. „Die Songs dafür sind geschrieben, das Cover kreiert, „das Drum und Dran steht, aber die Songs müssen im Studio noch abgemixt werden“. Und weil es dabei gerade Terminschwierigkeiten gibt, und nichts übers Knie gebrochen werden soll, ist nun der Veröffentlichungstermin verschoben worden. „Das sollte nämlich eigentlich beim Konzert in Düsseldorf sein“, erzählt Guiseppe Avanzato. Zeitnah soll es aber von der Platte eine Nummer vorab geben – als Download zum guten Zweck. „Mein Bruder Daniel ist stark im Tierschutz engagiert“, deshalb soll zu Gunsten der Organisation „Ein Herz für Streuner“ das Lied „Lucky Charm“ Geld einspielen. Geplant ist, den Song sowohl auf der Homepage der Band als auch auf verschiedenen Plattformen gegen einen Obolus herunter laden zu können. „Eine gute Aktion, die zu uns passt“, sagt Pino – umsonst und draußen waren Lucky Charm zuletzt beim Open Air-Konzert am Kraftwerk dabei. „Und das Maskottchen und Wahrzeichen von uns ist doch selbst ein Streuner“.