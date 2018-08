Niedrigwasser in der Grevenrboicher Erft nach Pumpeausfall

Erft in Grevenbroich : Niedrigwasser in Erft nach Pumpenausfall

Der Wasserstand der Erft sankt am Freitag rapide ab. Die Teichrosen an der Stadtparkinsel lagen fast auf dem Trockenen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Zeitweise Wasserstand von nur 45 Zentimetern. Kraftwerk Neurath drosselte seine Produktion.

Verwundert blieben Passanten im Stadtpark am Erftufer stehen. So niedrig hatten sie den Wasserstand im Fluss selten gesehen. Nicht die anhaltende Trockenheit, sondern ein Defekt bei RWE Power hatte zu dem deutlich erkennbaren Niedrigwasser geführt. Nach Auskunft des Konzerns wurden Stromkabel im Tagebau Hambach durch einen Flächenbrand beschädigt. Das hatte Folgen: Ein Teil der Pumpe, mit denen Sümpfungswässer bei Bergheim in die Erft gepumpt werden, fiel aus. Die eingeführte Wassermenge sank von fünf auf nur noch zwei Kubikmeter in der Sekunde. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt.

Der Pegel in der Erft sank erheblich ab. „Am Wehr in der Innenstadt wurde vorher ein Wasserstand von 1,55 Metern gemessen, danach von nur noch 0,45 Metern“, schildert Luise Bollig, Sprecherin beim Erftverband in Bergheim. „Bis zu einem gewissen Grad können wir den Wasserstand mit Hilfe unserer Wehre regulieren.“ Um den Wasserstand nicht weiter absinken zu lassen, nahm RWE Power unter anderem Reservebrunnen in Betrieb. Am Freitag Nachmittag drosselte sogar das Kraftwerk Neurath seine Produktion bis Mitternacht, um kein neues Kühlwasser aus der Erft entnehmen zu müssen.

Der Konzern arbeite „mit Hochdruck daran, die Erft wieder mit den üblichen Wassermengen zu versorgen“, hieß es am Freitag. Am Nachmittag sollten die ersten der ausgefallenen Pumpen wieder in Betrieb gehen. Voraussichtlich am Abend „werden die Förderleistungen der Sümpfungsbrunnen und damit die Einleitung in die Erft fast vollständig wiederhergestellt sein“, erklärt ein Sprecher von RWE Power. Beim Erftverband wurden im Innenstadtbereich am Freitag ab 8 Uhr wieder steigende Wasserstände verzeichnet, „bei Wevelinghoven und Neuss-Selikum fielen sie dagegen noch“, berichtet Luise Bollig, Der Erftverband geht davon aus, dass sich die Lage im Stadtgebiet bis Samstag wieder normalisiert hat.



Mitarbeiter des Erftverbandes waren zu Kontrollen hinausgefahren, ein Fischsterben durch das aktuelle Niedrigwasser sei nicht festgestellt worden, sagt die Sprecherin. Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit ist aber die Situation für die in der Erft und deren Nebengewässern lebenden Tiere immer schwieriger. Die hohe Wassertemperatur führt zu geringerem Sauerstoffgehalt, unter dem besonders Fische leiden.