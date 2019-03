Planerin im Tagebau Garzweiler: Eine Frau kommandiert die Baggerriesen

Grevenbroich Andrea Neubacher ist Planerin im Tagebau Garzweiler. Ihr größtes Projekt, an dem sie mitwirkte, war die A 44n.

Andrea Neubacher hat das ganze Jahr über „Girls’ Day“, nicht nur heute. Denn sie ist Ingenieurin in der Tagebauplanung Garzweiler II. Eine Männerdomäne, in der sich die 40-Jährige aber als Arbeitsgruppenleiterin längst souverän zu behaupten gelernt hat. „Am Anfang war es manchmal hart“, blickt sie auf ihre ersten Ausbildungsjahre „draußen“ im Tagebau als Vermessungstechnikerin zurück.

Freizeitbeschäftigungen Trompetespielen in der Bedburger Karnevalsgesellschaft „Ritter em Ulk“, aktives Mitglied in der Lauf-Abteilung des TV Bedburg und in der katholischen Frauengemeinschaft Königshoven.

Werdegang von Andrea Neubacher Abitur am Gymnasium in Bedburg, Ausbildung zur Vermessungstechnikerin im Tagebau Garzweiler, Weiterbildung zur Technikerin, dann zur Ingenieurin, jetzt Arbeitsgruppenleiterin.

Schon längst hat Andrea Neubacher, die sich über die Jahre bei RWE weiterbildete zunächst als Technikerin und schließlich zur Ingenieurin avancierte, ein gesundes Selbstbewusstsein als Frau in einem sogenannten Männerberuf entwickelt. Sie ist in ihrer Abteilung eine von drei Frauen unter weiteren 22 männlichen Kollegen. Und sie erfährt auch viel Zustimmung: „Uns wird immer gesagt, der Umgangston sei viel besser, wenn auch Frauen zum Beispiel bei den Besprechungen dabei sind“, berichtet die Tagebau-Ingenieurin, die aktuell aber gemeinsam mit ihren Kollegen einen besonders schwierigen „Job“ zu leisten hat: „Es gibt zwar eine Jahresplanung für den Tagebau Garzweiler, an die wir uns auch erst mal halten. Aber eigentlich weiß keiner, ob die nicht nur Makulatur ist, je nachdem, was wir konkret aus den Empfehlungen der Berliner Kohlekommission umsetzen müssen.“ Die Unsicherheit sei groß, gibt sie zu und hofft auf eine schnelle Planungssicherheit.