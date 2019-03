Brief an den Bürgermeister: SPD-Abgeordnete für Beteiligung an Krankenhaus-Fusion

Grevenbroich Der von den Bürgermeistern aus Grevenbroich und Dormagen geäußerte Wunsch, in einem Aufsichtsrat oder einem Beirat der neuen Krankenhaus-Gesellschaft vertreten zu sein, wird von den SPD-Kreistagsabgeordneten aus Grevenbroich unterstützt.

Die Rhein-Kreis Neuss Kliniken als reine Wirtschaftsbetriebe zu betrachten, führe weder bei der Belegschaft noch bei der Bevölkerung beider Städte zu positiven Reaktionen, heißt es in dem Brief. Beispielhaft nennen die Abgeordneten die in Grevenbroich geschlossene Krankenhaus-Küche, die durch eine „bis heute nicht funktionierende Küche mit ,Cook and Chill’ in Dormagen ersetzt“ wurde. „Dies führt bis heute wegen der mangelnden Qualität des Essens zu zahlreichen Beschwerden der Patienten“, heißt es in dem Schreiben an den Bürgermeister. Zudem dürfe bei einer Fusion weder in Grevenbroich noch in Dormagen die Qualität der medizinischen Versorgung leiden. So müssten etwa auch in Zukunft Geburten im Elisabeth-Krankenhaus möglich sein.