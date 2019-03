Polizei ermittelt in Grevenbroich und Jüchen : Polizei klärt Diebstahlserie auf

Die Polizei ist dem 22 Jahre alten Mann auf die Spur gekommen und hat ihn festgenommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Grevenbroich/Jüchen 22-Jähriger legt Geständnis ab. Er wollte offensichtlich Drogenkonsum finanzieren.

Eine Vielzahl von Ein- und Aufbrüchen sowie Diebstählen in Grevenbroich und Jüchen konnte die Polizei jetzt vermutlich aufklären. Die Ermittlungen führten die Ordnungshüter auf die Spur eines 22-Jährigen, sie nahmen den Überraschten an seiner Wohnungstür in Jüchen fest. Zurzeit befindet er sich in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige hat inzwischen ein Geständnis abgelegt. Offensichtlich hat er, wie die Polizei am Dienstag erklärte, Diebstähle begangen, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren.

Ins Visier der Fahnder des Grevenbroicher Fachkommisariats war der Mann, der der Polizei bereits bekannt ist, nach einem Einbruch an der Straße In den Weiden in der Nachbarstadt Jüchen Ende Januar geraten. Am 26. Januar kurz nach Mitternacht war dort eine Tür aufgebrochen worden, um in das Haus zu gelangen. Im Anschluss hatte der Mann einen weißen Fiat gestohlen, der nun sichergestellt werden konnte.

Die Ermittler gehen aber von vielen weiteren Straftaten des 22-Jährigen in den vergangenen Monaten aus, darunter sind mindestens drei Einbruchsdiebstähle in Grevenbroich und Jüchen. So könnte laut der Polizei ein Einbruch im Januar in Elsen Am Hammerwerk auf sein Konto gehen – er soll dort in einen Betrieb für Autoteile eingestiegen sein.

Der Verdächtige soll aber ebenfalls im Januar in Jüchen in ein Restaurant an der Straße In den Weiden sowie in eine Gaststätte an der Wilhelmstraße eingebrochen sein, wo er Zigaretten und Geld entwendet haben soll. Außerdem steht der 22-Jährige im Verdacht, in Grevenbroich zwei Mountainbikes und im November vergangenen Jahres einen Motorroller aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Feilenhauerstraße gestohlen zu haben.

Auch ermitteln die Beamten gegen den Tatverdächtigen wegen dreier Autoaufbrüche in Wevelinghoven Ende November vergangenen Jahres und darüber hinaus wegen eines räuberischen Diebstahls.

Ein Haftrichter schickte den jungen Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei gegen den Jüchener dauern weiter an. Geprüft wird, ob der 22-Jährige noch für weitere ähnlich gelagerte Delikte in Betracht kommt.

Den in Jüchen gestohlenen Fiat Scudo Kleintransporter entdeckten Spaziergänger übrigens Ende vergangenener Woche im Bereich der Bismarckstraße in Jüchen.

(NGZ)