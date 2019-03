Stadtparteitag in Grevenbroich : FDP wählt neuen Vorstand

Stadtparteitag in Grevenbroich

Grevenbroich Markus Schumacher (34) kandidiert erneut für das Amt des Stadtpartei-Chefs.

Wenn die FDP am Mittwoch zu ihrem Stadtparteitag zusammenkommt, wird er erneut seinen Hut in den Ring werfen: Markus Schumacher, der seit mittlerweile neun Jahren an der Spitze der Grevenbroicher Liberalen steht, kandidiert für eine weitere Amtsperiode als Vorsitzender des Stadtverbandes. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht.