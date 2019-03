Marke „Heiraten in Grevenbroich“ soll etabliert werden : Grevenbroich will Hochzeitsstadt werden

Heiraten unterm Blütenmeer: Das Standesamt in der Villa Krüppel präsentiert sich im frühlingshaften Gewand. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Viele Ehepaare, die sich an der Erft das Ja-Wort geben, kommen von außerhalb. Diesen Trend will die Stadt ausnutzen und die Marke „Heiraten in Grevenbroich“ überregional etablieren. Dabei sollen auch künftige Brautpaare helfen.

Weil sich die Nachfrage nach standesamtlichen Trauungen seit Jahren konstant auf hohem Niveau bewegt, soll „Heiraten in Grevenbroich“ künftig als überregional bekannte Marke etabliert werden. Diese Pläne verfolgt die Stadtverwaltung, zurzeit arbeitet die Wirtschaftsförderung an einem entsprechenden Konzept.

Wer sich in Grevenbroich das Ja-Wort gibt, heiratet offenbar schöner als in anderen Städten. Im Schnitt werden jährlich rund 450 Ehen an der Erft geschlossen, immerhin ein Drittel der Heiratswilligen kommt aus umliegenden Kommunen. Da liegt der Gedanke nahe, die Schlossstadt zur Hochzeitsstadt zu machen.

Info Ein Drittel der Paare kommt aus der Region Hochzeiten Im Schnitt gibt es jährlich 450 Hochzeiten in Grevenbroich. Etwa ein Drittel der Paare kommt von außerhalb. Geburten 2018 waren es 525 Babys, in diesem Jahr sind es bereits mehr als 100. Nach der Schließung der Geburtsstation in Bergheim Ende März könnten die Zahlen weiter ansteigen.

„Grevenbroich ist seit vielen Jahren überregional bekannt für besondere Trauorte“, betont der Erste Beigeordnete Michael Heesch in einer Information für den Stadt. Ganz oben auf der Beliebtheits-Skala rangiert das Standesamt selbst, das in der idyllisch an der Erft gelegenen Villa Krüppel residiert und ein niederrheinischen Trauzimmer mit Originalen des Künstlers Otto Pankok anbieten kann. Aber auch im Museum der niederrheinischen Seele oder im historischen Haus Hartmann am Alten Schloss können Paare den Bund fürs Leben schließen. Demnächst soll auch die ehemalige, liebevoll renovierte Zehntscheune in Elsen als Hochzeits-Location angeboten werden.

Wie Heesch informiert, soll das Angebot nach Plänen der Stadt erweitert werden. Antworten auf die Frage, in welche Richtung das führen könnte und was besonders spannend wäre, sollen auch künftige Eheleute geben. „Hierzu wird aktuell ein Fragebogen entwickelt, der im Laufe des Sommers von den Brautleuten ausgefüllt werden kann und dann im Herbst ausgewertet wird“, so der Erste Beigeordnete.

„Heiraten in Grevenbroich“ sei schon jetzt ein Wirtschaftsfaktor in der Stadt. „Viele ortsansässige Unternehmen profitieren von dem konstant hohen Zuspruch – egal ob Caterer, Floristen, Fotografen, Fahrservices oder andere Dienstleister“, so Heesch. Die angestrebte Marke als Hochzeits-Ziel soll „neben dem Ausbau des Angebots auch eine Plattform bieten für weitergehende Kooperationen mit der Stadt“.

Der örtliche Werbering begrüßt die Planungen der Stadt. „Das ist eine sympathische Sache“, sagt Vorsitzender Heiner Schnorrenberg. „Grevenbroich kann sich damit als attraktive Stadt mit tollen Locations darstellen.“ Davon könne letztlich auch der heimische Handel profitieren.