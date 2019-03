Ortstermin im Schlossstadion: Stadt Essen interessiert sich für den TuS-Rasen

Grevenbroich Eine Delegation aus der Ruhrgebiets-Metropole informiert sich im Schlossstadion über den noch neuartigen Hybridrasen.

Die Damen-Mannschaft der SG Schönebeck ist so etwas wie das sportliche Aushängeschild der Stadt Essen. Schließlich rangiert das Frauenfußball-Team derzeit auf Platz drei der Bundesliga. Damit das mit dem Erfolg weiterhin so klappt wie bisher, sollen die Spielerinnen künftig bessere Trainingsmöglichkeiten erhalten. Etwa in Form eines Hybridrasenplatzes.