Polizei ermittelt in Grevenbroich: Handtaschendieb verletzt junge Frau

Polizei ermittelt in Grevenbroich

Grevenbroich Eine junge Frau ist am Montag auf der Treppe am Hintereingang der Coens-Galerie von einem Dieb leicht verletzt worden.

Der muskulöse Unbekannte hatte sie so stark angerempelt, dass sie zu Boden fiel. Er schnappte sich die Handtasche der 18-Jährigen und flüchtete in Richtung Zünftestraße Ein Passant nahm zwar die Verfolgung auf, verlor den etwa 1,90 Meter großen und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleideten Mann jedoch aus den Augen. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.