Umweltschutz in Grevenbroich : Grevenbroicher CDU will mehr Grün wagen

Die Erft soll, wie bereits in Teilen der City durch Rückschnitte geschehen, auch an anderen Stellen „sichtbarer“ werden. Dafür setzt sich Ralf Cremers von der CDU-Fraktion ein, die jetzt ein Konzept für mehr Grün erstellt hat. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Bäume sollen künftig besser geschützt, die Anpflanzung von neuem Grün erleichtert, Schotter-Gärten erschwert werden. Die CDU-Fraktion hat ein Grundsatz-Konzept erstellt. Sie sieht im Rathaus Verbesserungsbedarf.

Mehr Grün schaffen und vorhandene Bäume besser schützen. Auf diese Formel lässt sich das Konzept unter dem Motto „Mehr Grün wagen“ bringen, das die CDU-Fraktion erarbeitet hat. Auf der Basis dieses Papiers will die Union in den kommenden Monaten mehrere Anträge im Rat einbringen. Die CDU sieht die Förderung von Grün als wichtigen Teil der Stadtentwicklung. „Es geht um nachhaltige Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten unserer Stadt“, betont Ratsherr Ralf Cremers. Die grüne Infrastruktur sei ein wesentlicher Standortfaktor. „Wir müssen uns vermehrt Gedanken über die weitere Stadtentwicklung machen“, mahnt die CDU mit Blick auf das Ende der Kohleverstromung und den Wettbewerb um Strukturmittel an. Etwa mit der Erft, dem Bend und dem Stadtpark habe Grevenbroich viel zu bieten. 2018 hatten die Stadtbetriebe den Bewuchs am Erftufer in der City zurück geschnitten, um den Fluss erlebbar zu machen. „Die Einbeziehung der Erft ins Stadtbild soll weiter verfolgt werden“, betont die CDU. Dafür solle die Stadt langfristig auch Flächen erwerben.

Mehr Engagement der Stadtverwaltung fordert die Fraktion beim Baumschutz: „Leider ist zu erkennen, dass Schutzmaßnahmen bei Bauprojekten nicht ausreichend vorgegeben und überprüft werden.“ So würden etwa Versorgungsleitungen „ohne Rücksicht auf angrenzende Bäume“ ausgeführt. „Das kann zum Absterben führen oder zur Rodung, wenn der Baum nicht mehr standsicher ist, weil Wurzeln gekappt wurden“, sagt Cremers. „Vor einigen Jahren wurde in Kapellen bei Arbeiten der Asphalt direkt an Platanen ausgehoben, ich habe noch korrigierend eingreifen können“, nennt der Umweltausschussvorsitzende ein Beispiel. Die CDU fordert „intensivere Abstimmung der Ämter“. Baumaßnahmen müssten so geplant werden, dass Bäume nicht gefährdet und auch spätere Pflanzungen ermöglicht würden. „Prämisse sollte sein: Hier ist der Baum geplant. Wie verlegen wir die Leitung um diesen Standort herum?“, erklärt die CDU.

Info Steinwüsten in Vorgärten verhindern „Steinwüsten“ Vorgärten ohne oder fast ohne Pflanzen ersparen Arbeit, stoßen aber zunehmend auf Kritik, weil sie Insekten und Vögeln Lebensraum nehmen. Initiativen Die CDU will in Bebbauungsplänen Vorgaben für Grünpflanzung verankern. Die Grünen beantragen für den Rat am Donnerstag, dass die Verwaltung prüfen soll, wie eine Versiegelung verhindert und eine naturnahe Gestaltung vorgeschrieben oder begünstigt werden kann.

Auch von Bürgern wünscht sich die Union Engagement: Die „zunehmende Verschotterung“ in Vorgärten führe zum Lebensraum-Verlust für Insekten und Vögel. In Bebauungsplänen sollen Vorgaben gemacht werden, um „Steinwüsten“ zu verhindern, „ein gewisses Maß an Grün vorzugeben“, sagt Ralf Cremers. Ebenso fordert die CDU Vorgaben für die Begrünung von Flachdächern. Zudem solle die Stadt Hausbesitzern grundsätzlich erlauben, zur Fassadenbegrünung Kletterpflanzen im Gehsteigbereich zu setzen. „Für die Anpflanzung müssten einige Platten herausgenommen werden. Anschließend würde die Lücke bis auf die Stelle, wo die Pflanze aus dem Boden wächst, wieder geschlossen“, erläutert Cremers. Die Stadt soll etwa beim Insektenschutz Vorbild sein. Sie will mehrere Flächen in „Blühwiesen“ umwandeln. Die Union betont, dass es mit „nicht mähen“ nicht getan sei. Die Flächen müssten bearbeitet werden, dafür müssten Finanzmittel bereitgestellt werden. „Wir dürfen den Rückgang der Insekten um 75 Prozent in 25 Jahren nicht ignorieren“, sagt Cremers.