Kultur in Grevenbroich: „No.name“ präsentiert neues Theaterstück zum Thema Zeit

Im „Zeitgefängnis“ spielt das neue Stück, das die Jugendtheatergruppe „no.name“ einstudiert hat. Das Ergebnis mit dem Titel „tempus non fugit“ (Zeit flieht nicht) ist bei der Premiere am Donnerstag, 4. April, 19 Uhr, im Goethe-Gymnasium in Düsseldorf zu sehen, am 11. Mai, 19.30 Uhr, in der Heimat im Jugendtreff GoT in der Südstadt, am 4. Juli, 20 Uhr, auch im Café Kultus.