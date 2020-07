Musikszene in Grevenbroich : Globaler Workshop im Café Kultus

Musikszene in Grevenbroich

Bei „Record Your Song“ wird der Gesang separat aufgenommen und anschließend alles im Computer arrangiert.. Foto: CaféKultus/Wehling

Grevenbroich Sechs Teilnehmer kreieren ihren Song. Es helfen Musiker via Internet aus Cancun. Am Ende von neun Tagen soll ein Lied entstanden sein, das reif zur Veröffentlichung ist. Töne und Gesang werden über das Internet um die halbe Welt geschickt.

„Record your Song“, übersetzt: „Nimm Dein Lied auf“ lautet die Überschrift des Sommer-Workshops im Café Kultus. Sechs junge Menschen im Alter zwischen 11 und 21 Jahren haben neun Tage lang Zeit, ihren Song selbst einzusingen, zu arrangieren – kurz: reif zu machen für eine Veröffentlichung. Der internationale Titel des Workshops ist dabei nicht bloß Formsache. Die Musiker, die die Instrumente spielen und den Liedstil mitprägen sitzen im mexikanischen Cancun. Sie steigen per Videochat jeweils mittags ein und verfeinern den bis dahin erreichten Arbeitsfortschritt. Während Grevenbroich schläft, wird auf der anderen Seite der Welt weiter an den Projekten gearbeitet.