Kultur in Grevenbroich : Neue Pläne für das Café Kultus

Stefan Wehlings und sein Team hatten das Café Kultus nach dem Umbau des Bernardushauses im Februar wieder geöffnet. Dann kam Corona. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Normalerweise wäre es am kommenden Freitag so weit: Am letzten Schultag vor den Sommerferien fand in den vergangenen Jahren das Kultus Open Air statt. Dass das in diesem Jahr ausfällt, liegt ausnahmsweise nur bedingt an Corona.

„Wir hatten für dieses Jahr ohnehin kein Kultus Open Air mehr geplant“, sagt Stefan Wehlings, Leiter des Café Kultus. „Das haben wir lange genug gemacht. Wir wollten stattdessen ein kuscheliges, kleineres Festival auf unserem Vorplatz.“ Statt großer Bühne hätte es eine kleine geben sollen, dazu ein paar Liegestühle – eine andere Atmosphäre eben. Das wird nun zwar auf nächstes Jahr verschoben. Im Café Kultus ist momentan aber trotzdem einiges los.

Stefan Wehlings hat in seinen 20 Jahren, die er das Café bereits leitet, einen Schwerpunkt auf Live-Musik gelegt. „Das ist das, wofür wir stehen“, sagt er. Schon seit zehn Jahren bietet er mit der „Songwriter Lounge“ jungen Bands und Künstlern eine Bühne – zwar können momentan keine Konzerte mit Zuschauern stattfinden, die Musik kommt aber trotzdem in die Lounge des Café Kultus. Dort nimmt Wehlings sie mit professionellem Equipment auf, um die Aufnahmen später auf der Facebook-Seite zu streamen. Auch Poetry Slams und Workshops werden auf diese Weise geteilt – die Resonanz ist groß.

Teilweise erreichen die Konzert-Streams bis zu 1500 Aufrufe. Auch vonseiten der Künstler bestehe großes Interesse, viele hätten sich gemeldet, um in der Lounge zu spielen und aufgenommen zu werden. Das klappt auch dank der guten Vernetzung vom Kultus-Chef so gut: Wehlings ist selbst Musiker und hat schon vor seiner Zeit in Grevenbroich große Veranstaltungen mitorganisiert, etwa das Straßenfest des Düsseldorfer Kulturzentrums Zakk.