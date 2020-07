Schulbauten in Grevenbroich : Mosaikschule bekommt neue Fenster und Sonnenschutz

(V.l.) Schulleiter Markus Steinhauer, Projektleiter Franz Steves und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke schauten sich die Baustelle an der Mosaikschule Hemmerden an. Foto: Rhein-Kreis Neuss/Staniek Foto: D. Staniek/Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich Sobald Lehrer und Schüler in die Ferien entschwinden, über Handwerker die Mosaikschule. Für knapp eine halbe Million Euro bauen sie neue Fenster und einen Sonnenschutz ein.

In den Sommerferien übernehmen die Handwerker das Kommando an der Mosaikschule in Grevenbroich-Hemmerden. Sie statten die Förderschule des Rhein-Kreises Neuss mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung bis zum Ende der Ferien mit neuen Fenstern und elektrischem Sonnenschutz aus. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Schulleiter Markus Steinhauer und Franz Steves, Projektleiter im Amt für Gebäudewirtschaft des Rhein-Kreises Neuss, schauten sich jetzt die Baustelle an.