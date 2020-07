Musik in Moers : Tom Westborn schreibt jeden Tag einen Song

(kmo) Die Challenge „Jeder 1ag ein Song“ stößt auf das positive Feedback der Künstler-Kollegen. „Coole Sache“ befand zum Beispiel Hennig Wehland. Die Songs von Tom Westborn sind auf Youtube zu hören.

Unter den Veröffentlichungen für die „Jeder 1ag ein Song“-Challenge finden sich sowohl neu geschriebene als auch neu produzierte Songs aus Tom Westborns gut 600 Titel umfassendem Repertoire. Er habe den „Luxus“, das zu schreiben, was er möchte. So zeichnet sich die Titelliste durch Vielseitigkeit aus. Englische und deutsche Lieder, mal Pop/Rock, mal Balladen und sanfte Töne. Vielseitig wie der Musiker und seine Stimme selbst. Gesanglich und musikalisch werden verschiedene Stile ausprobiert. So erinnern manche Titel an Unheilig oder sind an Bon Jovi orientiert. Aktuell singt Westborn in höheren Lagen, vergleichbar mit dem englischen Sänger/Songwriter James Blunt.