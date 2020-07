Idee für Grevenbroich-Wevelinghoven : UWG will Burgstraße vom Verkehr entlasten

UWG will Burgstraße vom Verkehr entlasten

Wevelinghoven Die Fraktion schlägt eine „unechte“ Einbahnstraße vor, von der Radler profitieren sollen - ähnlich wie auf der angrenzenden Unterstraße.

Vor einigen Jahren hatten Anwohner der beiden Straßen auf eine Lösung der Verkehrsprobleme gedrängt. Unter anderem seien viele Autos dort viel zu schnell, Fußgänger würden gefährdet, die Bürgersteige sind teilweise sehr schmal. Nach einem Beschluss im Bauausschuss wurde von der Zehntstraße aus die Zufahrt in die Unterstraße verboten. Das Ergebnis: eine „unechte Einbahnstraße“. Die komplette Durchfahrt zwischen Hemmerdener Weg bis „An der Eiche“ wird verhindert“, innerhalb des Straßenbereichs kann jedoch in beiden Richtungen gefahren werden.

Eine solche Lösung möchte die UWG mit ihrem Antrag nun auch auf der angrenzenden Burgstraße zwischen Hemmerdener Weg und Zehntstraße erreichen – in Gegenrichtung. Wegen Bauarbeiten für ein Mehrfamilienhaus der Erftsiedlungsgenossenschaft Gindorf wurde dort laut UWG vorübergehend eine Einbahnstraße in Richtung Zehntstraße eingerichtet. „Anwohner der Unter- und Burgstraße fragen nun, ob die Einbahnregelung auch nach Abschluss der Bauarbeiten – allerdings als unechte Einbahnstraße – gelten kann“, sagt UWG-Fraktionschef Carl Windler. Dadurch wäre die Zufahrt vom Hemmerdener Weg, nicht aber von der Zehntstraße aus möglich. Damit würde auch Durchgangsverkehr von „An der Eiche“ nach Süden bis Hemmerdener Weg unterbunden. Nur Radler sollen die gesamte Unter- und Burgstraße in beiden Richtungen durchgehend befahren dürfen.