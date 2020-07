Urlaubsgefühl in Grevenbroich : Ein Tag wie in Italien

Serie Grevenbroich Italien hat viel zu bieten: Sonne, Meer, Berge, Kultur, leckeres Essen und südländische Lebensfreude. Für manch einen fällt der geplante Sommerurlaub in dem „Stiefel-Staat“ in diesem Jahr Corona-bedingt aber aus. Wir zeigen, wie man ein bisschen „Dolce vita“ nach Hause holen kann.

Dazu passt Rotwein (Foto: dpa). Ulrich Siegel von der Weinhandlung WeinSiegel in Grevenbroich empfiehlt Chianti aus der Toskana (im Bild oben: deren Hauptstadt Florenz/Foto: Pixabay). Die besten und teuersten Weine sind die Chianti Classico aus dem Gebiet zwischen Florenz und Siena. Den „Terre de Priori Chianti DOCG“ von der Genossenschaft Cantina di Montalcino bietet Siegel für 5,90 Euro an. Der rubinrote Wein hat leichtes Vanillearoma, ist geschmeidig, leicht, würzig und lecker zu Antipasti oder Gegrilltem. Deutlich weniger bekannt als der Chianti ist der Dolcetto aus dem Piemont, den Weinliebhaber aber probieren sollten. Das Piemont ist deutlich weniger touristisch als andere Gegenden, hat aber besonders kulinarisch viel zu bieten. Der „Dolcetto di Diano d’Alba DOCG“ von der Cantina Terre del Barolo (11,90 Euro) ist rubinrot bis violett, hat Aromen von Kirsche und Mandel und wie alle Dolcetti wenig Säure. Er passt hervorragend zu Vorspeisen, schmeckt aber auch einfach so, Salute!

Dieter Volkwein, Vorsitzender des Gartenbauvereins Neurath, spricht über mediterrane Pflanzen in unseren Gärten: Dem ein oder anderen mögen die Sommer der letzten Jahre ja zu heiß gewesen sein, den mediterranen Pflanzen, die man mittlerweile in jedem Gartencenter kaufen kann, kommt die Temperaturerhöhung jedoch sehr entgegen. Man darf sich ruhig trauen, Zironen- (Foto: Pixabay), Orangen-, - oder Mandarinenbäumchen auf den Balkon oder der Terrasse zu stellen. Die Pflanzen sollten zwar in einem hellen, kühlen Raum überwintern, „wobei fraglich ist, ob das in den letzten zwei Jahren tatsächlich nötig gewesen wäre“, meint der Gartenbauer. „Wir hatten ja gar keinen Frost“. Schon seit einigen Jahren beliebt in unseren Gärten sind Feigenbäume. Die Bäume werden oft sehr groß und breit, eher buschartig und tragen teils mehrmals im Jahr Früchte. Tipp vom Exterten: Wenn Äste nah über dem Boden wachsen, kann man diese in die Erde hinein drücken, sodass sie ganz bedeckt sind und Wurzeln ziehen können. Dann kann man sie am Stamm absägen und hat einen neuen Feigenbaum. Auch Tomaten- und Paprikapflanzen bekommt das Klima hier immer besser. Die Pflanzen tragen in heißen Sommern viele Früchte.