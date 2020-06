Gebürtiger US-Amerikaner : Musiklehrer schreibt Anti-Trump-Song

Darrell Wyatt ist Musiklehrer am WHG in Leverkusen und macht unter #standingup seinem Frust Über US-Präsident Donald Trump Luft. Foto: Darrell Wyatt

Leverkusen Die politische Realität in seinem Heimatland USA ist Darrell Wyatt ein Graus, dem er mit Musik entgegenwirkt. In seinem Song „Standing Up for Love“ geht es nicht um romantische Gefühle, sondern um einen Aufruf, sich zu engagieren.

Aus der Ferne beobachtet er das Geschehen in den USA, seinem Heimatland, und ist entsetzt. „Aber nur frustriert, wütend oder traurig darüber zu sein, was dort vor sich geht, bringt nichts“, sagt Darrell Wyatt. Deshalb möchte der 48-Jährige, der seit zehn Jahren als Musiklehrer am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Lützenkirchen arbeitet, und darüber hinaus als Komponist sowie Posaunist tätig ist, etwas ändern. Und das plant er mit Hilfe des Mediums, das er wirklich beherrscht: der Musik.

Schließlich ist er in Nashville (Tennessee) bereits mit Musik im Blut groß geworden, studierte später Musikpädagogik und Jazzperformance, arbeitete anschließend zehn Jahre als Lehrer und Musiker in den USA, ehe er der Liebe wegen nach Deutschland kam. Nun engagiert er sich hier wie dort für politischen Aktivismus. Zudem ist er aktives Mitglied bei den „Democrats Abroad“, einer demokratischen Organisation für 3,5 Millionen im Ausland lebende US-Bürger. Unter anderem klärt das Komitee seine Staatsbürger über ihre Rechte auf und lässt sie am politischen Geschehen des Geburtslandes teilhaben. Schließlich darf sich jeder Amerikaner – wo auch immer er lebt – an den Präsidentschaftswahlen in der Heimat beteiligen.

Info So funktioniert der internationale Chor Virtueller Chor Einsendeschluss ist der 1. August. Anschließend werden alle Aufnahmen bearbeitet und zusammengestellt. Sowohl die Heinrich-Böll-Stiftung als auch das Länderkomitee der „Democrats Abroad“ haben bereits signalisiert, dass sie das Video auf ihrer Homepage veröffentlichen wollen. www. darrellwyatt.com.

Dass sich die Amerikaner bei der letzten Wahl für Donald Trump entschieden haben, ist Wyatts Meinung nach schlimm. Doch er kennt seine Landsleute und weiß, dass sie „viel zu leicht beeinflussbar sind“. Ebenso hält er es für möglich, dass sie den amtierenden Präsidenten erneut wählen. Wyatt befürchtet: „Wenn es einmal passiert ist, kann es auch ein zweites Mal passieren. Nun kämpfe ich dafür, dass es nicht so kommt.“

Dabei helfen soll der Song, den er ziemlich bald nach der letzten Wahl komponierte. Doch bei „Standing Up for Love“ geht es nicht um romantische Gefühle. Sondern um einen Aufruf, sich zu engagieren, nicht aufzugeben, keine Kompromisse zuzulassen und die Stimmen gegen Hass und Lügen zu erheben. Seinerzeit wurde der Titel mit Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung produziert und ins Netz gestellt. Den sängerischen Teil übernahm der „New Life Gospel Choir“ aus Düsseldorf, die Bigband „Blue Art Orchestra“ aus Bergisch Gladbach war für den musikalischen Part zuständig.

In den letzten Wochen wurde die Produktion fast 3000 Mal abgespielt und hat somit ein unerwartetes Comeback erfahren. Den Grund dafür kennt der Komponist natürlich nicht. Er vermutet allerdings, dass es mit dem Tod von George Floyd und dem weltweiten Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus zusammenhängt. „Jetzt ist das Lied noch wichtiger geworden“, betont der Pädagoge und ergänzt: „Musik kann uns zusammenbringen und zum Handeln inspirieren“.

Wyatt plant, in den nächsten Wochen und Monaten viele tausend Menschen – vor allem Sänger von Chören aus ganz Deutschland – mit Hilfe des Liedes dazu zu bringen, dass sie sich gegen Rassismus und Hass einsetzen. Zugleich möchte er die Amerikaner hierzulande daran erinnern, dass sie im November zur Wahl gehen.