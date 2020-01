„Kultur extra“ in Grevenbroich : Berliner Kultgruppe Distel zeigt Welt-Retter

„Kultur extra“ in Grevenbroich

Grevenbroich Das Ensemble zeigt politschen Kabarett und zeigt den Zuschauern dabei ein düsteres Leben, das in der Zukunft spielt.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur extra“ präsentiert das bekannte Satiretheater Distel das Stück „Weltretten für Anfänger“ am Samstag, 14. März, 20 Uhr, im Pascal-Gymnasium.

Die Handlung kitzelt die Lachzentren von Menschen mit einem Faible für schwarzen Humor – und macht zugleich nachdenklich: Angela Merkel ist verzweifelt – keiner hat sie noch so richtig lieb. Auf der Couch ihres Psychologen kommt ihr eine Idee: Mit ihrem Wissen als Physikerin bastelt sie eine Zeitmaschine. So könnte sie ihr Volk in eine sorgenfreie Zukunft katapultieren – und dann selbst doch noch Unsterblichkeit erlangen.