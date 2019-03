Freizeittipps für Düsseldorf : Kultur für Kurzentschlossene

Das Stück „Oratorium“ im FFT Juta thematisiert die Unterschiede zwischen Arm und Reich. Foto: B. Krieg

Düsseldorf „Oratorium“ im FFT Juta, der Mond im Marionettentheater, Klassik im Palais Wittgenstein oder Bob Dylan in der Mitsubishi-Electric-Halle - wir haben wieder ein paar Tipps für Veranstaltungen in Düsseldorf gesammelt.

Von Dagmar Haas-Pilwat

Kom(m)ödchen

Timo Wopp hat einfach keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr, stärker zu polarisieren als die Trumps dieser Welt. Und er hat keinen Bock mehr, witzig zu sein. Als Geisterfahrer auf deutschen Kabarett-Autobahnen macht Wopp sich am Mittwoch, 20 Uhr, im Kom(m)ödchen auf die Suche nach dem verlorenem Witz.

FFT Juta

Eigentum verändert die Menschen: Es erteilt Macht, trennt und schließt aus. Zugleich definiert Eigentum das Zusammenleben in der globalen Gegenwart. Oftmals werden Besitzverhältnisse geheimnisvoll verschleiert.

In der Aufführung „Oratorium“ am Samstag, 20 Uhr, im Forum Freies Theater (FFT) Juta lässt das Performance-Kollektiv „She She Pop“ Menschen, die ein großes Erbe erwarten oder Häuser besitzen, auf Menschen treffen, die keine Arbeit oder hohe Schulden haben. Die Frage, wer wieviel Geld hat, wird zum entscheidenden Prinzip des Abends.

Marionettentheater

Am Freitag, 20 Uhr, zeigt das Marionettentheater das von Carl Orff komponierte Musikstück „Der Mond“, das aus einer Vorlage der Brüder Grimm entstanden ist. Die Geschichte: Vier aus einem dunklen Land stammende Wanderburschen stehlen den Mond, um ihn in ihrer Heimat erstrahlen zu lassen.

Als die jungen Männer nacheinander sterben, nimmt ein jeder einen Teil des Mondes mit zu den Toten. So herrscht in dem Land wieder völlige Dunkelheit. Erst der heilige Petrus kann den Mond aus der Unterwelt retten und ihn am Himmel aufhängen.

Oper

Die seit dieser Spielzeit neu verpflichteten Mitglieder des Opernstudios absolvieren ihren dritten Meisterkursus, der dieses Mal von Kammersängerin Linda Watson geleitet wird. Das Ergebnis ihrer künstlerischen Arbeit stellen die jungen Sängerinnen und Sänger wieder am Sonntag, 11 Uhr, in einem der Meisterklassen-Konzerte im Foyer des Opernhauses Düsseldorf vor.

Junges Schauspiel

Thilo Refferts Stück „Auf Klassenfahrt oder Der große Sprung“ über Mut, Freundschaft und gebrochene Regeln feiert am Sonntag, 16 Uhr, im Jungen Schauspiel Uraufführung: Tami ist neu in der Schulklasse und kriegt direkt Ärger mit der Lehrerin. Doch damit sie nicht bestraft wird, nimmt Karl die Schuld auf sich. So geht Freundschaft!

Mitsubishi Electric Halle

Bob Dylan gilt als einer der wichtigsten Interpreten der Rock-Ära. Während seiner Tournee durch Deutschland macht der Nobelpreisträger für Literatur auch Station in Düsseldorf. Das Live-Konzert beginnt am Sonntag, 20 Uhr, in der Mitsubishi Electric Halle.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Kom(m)ödchen Kay-und-Lore-Lorentz-Platz FFT Juta Kasernenstraße 6 Marionettentheater Bilker Straße 7, Telefon 0211 328432 Oper Heinrich-Heine-Allee 16a, www.operamrhein.de Junges Schauspiel Münsterstraße 446, Telefon 0211 8523711 Mistubishi Electric Halle Siegburger Str. 15, Tel.: 0211 775057 Capitol Theater Erkrather Straße 30, www.capitol-theater.de Palais Wittgenstein Bilker Straße, Tel.: 0211 328432

Capitol Theater

Am Sonntag um 20 Uhr gastiert das Ensemble der Show „Kokibu – The Drums of Japan“ im Capitol Theater. Die turbulente Gruppe aus Osaka / Japan bietet Atemberaubendes für Augen und Ohren. Mittels unterschiedlicher Röhrentrommeln (Taikos) wird synchron und kontrastierend ein Rhythmus geschlagen. Online unter www.westticket.de gibt es Show-Karten.

Palais Wittgenstein