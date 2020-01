Grevenbroich : Laptop und Schmuck als Beute

(Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Grevenbroich Wohnungseinbrecher waren am Dienstag an der Montanusstraße unterwegs. In der Zeit von 8.40 und 20.15 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Zur Beute gehören ein MacBook und Schmuck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken