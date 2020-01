Anmesty International in Grevenbroich : Der Einsatz für Menschenrechte sucht junge Mitmacher

Grevenbroich Folter, politische Gefangenschaft oder unfaire Gerichtsverfahren. Wo auch immer auf der Welt die Menschenrechte verletzt werden, setzt sich Amnesty International für Gerechtigkeit ein. „In der heutigen Zeit, besonders mit dem vielen Hass im Internet, muss man etwas für die Menschenrechte tun“, findet Roland Brozio, Mitglied der Neuss-Grevenbroicher Gruppe von Amnesty International.

Wie viele Vereine und ehrenamtliche Organisationen ist auch die Neuss-Grevenbroicher Amnesty-Gruppe auf der Suche nach neuen Mitgliedern. „Momentan liegt der Schwerpunkt eher auf den Älteren“, sagt Jessika Kuehn-Velten. Doch das soll sich in Zukunft ändern. So möchte die Gruppe mit Schulen und Jugendeinrichtungen zusammenzuarbeiten, um so auf die nächste Generation zuzugehen. „Wir wollen junge Menschen darüber informieren, was wir machen. Denn es braucht in diesem Bereich mehr Menschen, die etwas tun, um die Dinge zu verbessern“, betont Jessika Kuehn-Velten. Die Grevenbroicherin und ihr Mann engagieren sich seit über 30 Jahren im Bereich Menschenrechte. In der Gruppe geht es unkompliziert zu. „Jeder der interessiert ist, kann gerne auf uns zukommen“, erklärt Roland Brozio. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr in der Versöhnungskirche in Neuss statt. Kontakt über Telefon 02181 3882.