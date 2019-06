Zum Auftakt kommt Comedy-Poet Johann König : Kabarett-Stars bei „Kultur Extra“ in Grevenbroich

Grevenbroich Die beliebte Grevenbroicher Reihe wird 2020 mit fünf Gastspielen fortgesetzt.

Den Auftakt macht im nächsten Jahr der Poet unter dem Komikern: Johann König wird am 18. Januar sein neues Bühnenstück „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ vorstellen. Am 14. März gibt das Kaberett-Theater „Distel“ ein Gastspiel in der Schlossstadt: „Wettrennen für Anfänger“ ist der Titel der Polit-Satire, die im „Pascal“ aufgeführt wird. Lockere Klavierakkorde und bitterböse Wahrheiten erwarten die Zuschauer am 10. Oktober 2020, wenn Hagen Rether mit „Liebe“ nach Grevenbroich kommt. Gespannt ist Elke Wowra darauf, wie „Starbugs Comedy“ an der Erft ankommen werden. Die Überflieger der Schweizer Show-Szene traten bereits in New York und Tokio auf und geben am 14. November 2020 mit „Crash, Boom, Bang“ ihr erstes Gastspiel in Grevenbroich.