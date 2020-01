Traditionelles Schützenfest in Grevenbroich : St. Sebastianus Bruderschaft krönt ihren neuen König

Grevenbroich Die St. Sebastianus Bruderschaft Allrath stellte auf der traditionellen Feier die Weichen für die Zukunft – und ehrte langjährige Mitglieder.

In einer kurzen Festansprache in der gut besuchten Vereinshalle des TV Allrath am Allrather Platz stellte die 2. Brudermeisterin Monika Romanski den Heimat-Begriff in den Mittelpunkt. Sie schloss ihre Rede mit der Feststellung, dass ohne einen besonderen Bezug zum Wohnort, zu seinen Mitmenschen und mit persönlicher Einstellung keine Heimat entstehen könne. Es sei Pflicht eines jeden Einzelnen daran mitzuarbeiten, dass der Begriff Heimat auch gelebt werde und nicht nur ein Schlagwort sei, das leider auch immer wieder missbraucht werde.