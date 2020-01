Stadtplanung in Grevenbroich : Kritik wegen Parkplätzen an der Bahnstraße

Kritik wegen Parkplätzen an der Bahnstraße

Stadtplanung in Grevenbroich

Grevenbroich Die Stadt stellte die nach Protesten geänderte Planung für Bahn- und Rheydter Straße öffentlich vor. Kritik gab es wegen der geringeren Zahl von Parkplätzen. Über die Hälfte der Stellplätze im zweiten und dritten Bauabschnitt fällt weg.

Das Interesse an den überarbeiteten Umbauplänen für die Bahn- und Rheydter Straße war groß. Rund 140 Grevenbroicher waren zur Info-Versammlung im Bernardussaal für die Umgestaltung im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) gekommen – zwei Tage vor der Ratssitzung, in der die Politiker das Projekt auf den Weg bringen sollen. Auch nach den Planänderungen gab es Kritik – insbesondere an der nun verringerten Zahl von Stellplätzen.