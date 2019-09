Kabarett in Dormagen : Ein Parforce-Ritt durch deutsche Befindlichkeiten

Dormagen Die Kabarettisten der Berliner Distel begeisterten erneut in der Dormagener Kulle. Das nächste Gastspiel ist im November 2020.

Annette Konnewitz (Caroline Lux) schafft als Grundschullehrerin in Berlin-Neukölln, Ehemann Ralf (Timo Doleys) jobbt sich als Türsteher im KaDeWe so eben an der Armutsgrenze entlang. Beide haben vom wirtschaftlichen Aufschwung der Ära Merkel nichts abgekriegt; sie teilen sogar eine Altbauwohnung mit Annettes aufmüpfigem Vater (Michael Nitzel). Auf der im Kanzleramt geführten Liste der „ärmsten Schweine von Berlin“ ganz oben positioniert, bekommen Annette und Ralf die Chance, ins Jahr 2070 zu reisen – in eine vermeintlich hellere Zukunft?

Die Bühne gab zunächst den Blick frei auf Angela Merkel, auf dem freud‘schen Sofa ausgestreckt in ihrer 99. Therapiestunde. „Was wird nur von mir bleiben – lieber ein Feindbild als gar keine Erinnerung?“ klagt die Bundeskanzlerin, die sich allenfalls noch an ihrer „Raute“, der typischen Merkel-Geste, festhalten kann. Beflügelt von der Hoffnung auf Ruhm in der Nachwelt, lässt sie eine Zeitmaschine bauen, mit der Ralf, Annette und versehentlich auch Opa Konnewitz in die Zukunft geschickt werden. Doch statt der großen Freiheit wartet dort die digitale Diktatur. Man trägt seine gesamte Identität per Chip am Arm, Europa gehört den Chinesen, die Generation Ü65 muss zum Lebensberechtigungscheck und Angela Merkel , 116 Jahre alt dank Mentholzigaretten, wartet noch immer auf den Brexit. Nur in letzter Sekunde gelingt der Sprung zurück ins Jetzt und die frei nach Tim Bendzko gesungene Erkenntnis: „Dann müssen wir die Welt retten, in jedem von uns steckt ein Held, wetten?“ Das mag man als Quintessenz des grandiosen, temporeichen und hintergründigen Abends mitnehmen: Was wir heute leichtfertig entscheiden und möglich machen, wird morgen Alltag sein und vielleicht monströse Dimensionen annehmen.