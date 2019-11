Kulturamt in Grevenbroich : Das kann ja heiter werden - Fünf Kabarett-Abende bei „Kultur Extra“

Grevenbroich Mit mehr als 600 Zuschauern pro Vorstellung zählt die Reihe „Kultur Extra“ zu den erfolgreichsten Formaten des Grevenbroicher Kulturamtes. Dessen stellvertretende Leiterin Elke Wowra ist für die Künstler-Auswahl zuständig.

Sie setzt dabei auf eine Mischung von bekannten Gesichtern und Newcomern, die es in sich haben. Das gilt auch für die Spielzeit 2020, deren Programm jetzt vorgestellt wurde.Den Beginn macht Johann König am 18. Januar. Der Poet unter den Komikern steht seit 1998 auf der Bühne und wurde in dieser Zeit mehrfach ausgezeichnet. In Grevenbroich wird er sein aktuelles Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ vorstellen, das sich mit den drängenden Fragen der Gegenwart beschäftigt. Zum Beispiel: Welcher Tag ist heute?