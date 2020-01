Einzelverkauf für Kabarettprogramm startet : Kabarett-Superstars zu Gast in Erkelenz

Am 13. Dezember 2020 kommt Extra3-Moderator Christian Ehring mit seinem neuen Programm erstmalig in die Erkelenzer Stadthalle. Foto: dpa

Erkelenz Mittlerweile ist der Höchststand bei den Kabarett-Abos erreicht. Jetzt beginnt bei der Kultur GmbH Erkelenz der Einzelkarten-Vorverkauf. Die Zuschauer können sich auf prominente Schwergewichte freuen.

Am 16. März startet die neue Spielzeit in der Stadthalle am Franziskanerplatz mit einer namhaften Premiere. Das Kabarett-Theater „Die Distel“ wird erstmalig in der Stadt gastieren. Im Gepäck hat das Ensemble sein Programm „Weltretten für Anfänger“, in der eine dystopische Zukunft von Deutschland gezeichnet wird. Anette und Ralf Konnewitz testen eine von Angela Merkel entwickelte Zeitmaschine, die eigentlich das Volk in eine sorgenfreie Zukunft katapultieren soll. Stattdessen herrscht totale Überwachung, Wüstenklima und China hat Europa gekauft. Gibt es eine Chance zur Umkehr?