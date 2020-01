Politik in Grevenbroich : Grüne lehnen Jugendrats-Plan ab

Grevenbroich Die Partei zweifelt an der demokratischen Legitimation zufälliger Projektteams.

Bündnis 90/Die Grünen lehnt das Verwaltungskonzept zum Jugendrat ab. Das geht aus einem Antrag für die Ratssitzung am Donnerstag hervor. Darin erteilen die Grünen einer ausschließlich an Themen orientierten Arbeit der städtischen Jugendvertretung eine klare Absage. Die von der Partei konsultierte „grüne Jugend“ sei zu dem Schluss gekommen, „dass das von der Verwaltung vorgeschlagene Verfahren ein Einschnitt in die Demokratie und somit in die Rechte der jungen Menschen in Grevenbroich darstellt.“ Aus Sicht der Grünen soll stattdessen eine Beteiligung am Jugendrat bereits mit zwölf und nicht erst mit 14 Jahren möglich sein. Der Stadtrat soll der Jugendvertretung Mittel in Höhe von 2000 Euro pro Jahr bewilligen. Zudem soll die Präsenz in sozialen Medien deutlich ausgebaut werden.