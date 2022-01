Kleine Könige beim Kreisdirektor : Grevenbroicher Sternsinger im Ständehaus

Grevenbroich Die Kreisverwaltung erhielt jetzt königlichen Besuch: Die Sternsinger aus der Gemeinde St. Peter und Paul kamen ins Ständehaus. Dort lobte Kreisdirektor Dirk Brügge das Engagement der Kinder.

Brügge dankte allen Sternsingern, die in diesen Tagen im Rhein-Kreis Neuss unterwegs sind: „Ihr zeigt und lebt Solidarität mit den Kindern in Not in aller Welt und seid daher Vorbild für viele andere in unserer Gesellschaft.“ An der Eingangstür des Ständehauses brachten die Sternsinger den traditionellen Segensgruß „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus) an, der als Kürzel C + M + B oft auch als Abkürzung der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar verstanden wird.