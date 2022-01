Frei Schnauze: Hundeprofi Mark Karlstedt gibt Tipps : Schnüffel-Training in der Wohnung

Grevenbroich Wenn es draußen regnet, stürmt oder schneit, kann der Hund auch in der Wohnung beschäftigt werden. Wie das geht, erklärt Hundeprofi Mark Karlstedt. Das ist aber kein Ersatz fürs Gassigehen. Denn nicht nur der Hund, auch der Mensch muss mal raus.

Wenn alle Stoffteile oder Leckerlis gut versteckt sind, geben Sie das Kommando zum Suchen – und bringen sich in Sicherheit, denn dann geht die turbulente Suche in der Wohnung los, und Ihre Fellnase trainiert dabei den Geruchssinn. Nasenarbeit erfordert höchste Konzentration und ist ganz schön anstrengend, daher liegt in der Kürze die Würze. Denn es soll ja allen Spaß machen.

„Geschenke“ auspacken ist besonders spannend, und je kräftiger Sie ein Leckerli oder ein Spielzeug in eine Küchenrolle, Socken, Tücher und dann auch noch in Kartons einpacken, desto herausfordernder wird es für Ihren Hund.

Trickdog in der heimischen Manege und Aufräumaktionen: Sie können die Schlechtwetterzeit sehr gut nutzen, um bereits bekannte Tricks wie Pfote, Rolle, Männchen oder Ähnliches zu festigen. Oder Sie binden Ihren Hund mit in die Hausarbeit ein, indem er lernt, seine Spielsachen selber aufzuräumen. Setzen Sie sich neben die tierische Spielkiste und legen Sie ein Spielzeug etwas von sich entfernt hin. Ihre Fellnase soll es Ihnen bringen und in Ihre Hand legen, die Sie über der Kiste liegen haben. Später können Sie die Hand wegnehmen – und Ihr Hund legt das Spielzeug dann direkt in seine Kiste. Und schon ist alles aufgeräumt. . .