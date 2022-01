Strom und Erdgas : NEW senkt Preise in der Grund- und Ersatzversorgung

Die Gas- und Strom-Verbrauchspreise für Neukunden der NEW sinken um etwa 40 Prozent. Foto: dpa/Marijan Murat

Grevenbroich Aufgrund der sich aktuell etwas entspannenden Marktlage wird die NEW Energie die Preise in der Grund- und Ersatzversorgung ab Freitag, 7. Januar, wieder senken. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

„Wir geben die Reduzierung der momentanen Beschaffungspreise direkt an die Kunden weiter. Dadurch möchten wir Betroffene unmittelbar entlasten und warten dabei nicht auf die gesetzliche Sechs-Wochen-Frist, die eigentlich für eine Preisanpassung in der Grund- und Ersatzversorgung vorgeschrieben ist“, sagt Ralf Poll, Geschäftsführer der NEW Energie und Wasser GmbH.

Die Verbrauchspreise für Neukunden sinken um etwa 40 Prozent – auf cirka 58 Cent je Kilowattstunde beim Strom und 16,91 Cent je Kilowattstunde beim Erdgas. Die Grundpreise bleiben bei zehn Euro im Monat.

Die NEW bietet zusätzlich allen Kunden günstige Laufzeitverträge an. „Sie liegen preislich unter dem, was momentan auf den Vergleichsportalen zu finden ist“, betont Poll. Für die in der Grund- und Ersatzversorgung verbleibenden Kunden könnten die aktuell hohen Preise nicht vermieden werden, da für diese keine längerfristige Beschaffung aufgebaut werden könne, sagt Poll. Diese Kunden könnten aber innerhalb von 14 Tagen wieder wechseln.

Wegen der Lieferstopps und Händlerinsolvenzen einiger Anbieter sind die Service-Kanäle der NEW Energie aktuell stark überlastet. Der Versorger empfiehlt daher, die Online-Selfservices zu nutzen und bittet um Geld bei der Bearbeitung von E-Mails. Auch längere Wartezeiten in der Telefon-Hotline seien aktuell nicht zu vermeiden.

(NGZ)