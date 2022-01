Musikerin in der Corona-Zeit : Sängerin Birgit Pydde als Alltagshelferin im Einsatz

Grevenbroich Die von Grevenbroich nach Köln gezogene Musikerin wurde in der Corona-Zeit als Alltagsbegleiterin aktiv – und kann dabei ebenfalls musikalisch kreativ sein.

In Grevenbroich ist Birgit Pydde, die lange in Jamaika lebte, schon lange durch ihre Musik bekannt. Zudem war sie Mitbegründerin des Waldkindergartens Grevenbroich. Als die Kinder der alleinerziehenden Mutter ins Schulalter kamen, zog es sie nach Köln . Dort besuchen beide Kinder Waldorfschulen.

Ein weiterer Grund für den Wechsel ist die Musik. Nach dem Umzug nach Rodenkirchen startete Birgit Pydde ihre Solokarriere. Sie legte als D-Jane im Thiebolds Eck, im Sion und anderen Kneipen auf. Wie in Jamaika legt dabei ein „Musicman“ auf, die D-Jane steht daneben, moderiert den Titel an, animiert die Leute mitzumachen und singt live. „Das kam super an“, erzählt sie.

Senioren in der Corona-Pandemie in Wermelskirchen

Senioren in der Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Mit Tests zurück in den Alltag

Der nächste Schritt: Über das literarische Komitee des Kölner Karnevals wurde sie geprüft und gecoacht und bestand mit „Kölscher Mädcher sin dä Knaller“ den ersten Vorstellabend. „Dort empfahl man mir eine Band zu gründen.“ Beim zweiten Vorstell-Abend in der Kölner Wagenhalle trat Pydde mit 13 Leuten, Backgroundsängern und Bläsern auf. „Der logistische Aufwand war viel zu groß“, stellte die Musikerin fest und beschloss wieder kleiner zu werden. Vier Leute reichen, um Stimmung auf die Bühne zur bringen. Richtig teuer wurde die neue Technik. Sie brauchte alles was im Karneval Standard ist. Ein fahrbares Schlagzeug mit Basedrum, In-Ear-Kopfhörer, alles digital.

Und als die Band schließlich gegründet und ausgestattet war, kamen nach Karneval Corona und der Lockdown. Auftritte wurden Mangelware. „Ich hab mir überlegt, was ich machen kann. Sitzen und Abwarten ist gar nicht mein Ding“, sagt Birgit Pydde. Sie entschloss sich, eine Ausbildung zur Alltagsbegleiterin für Senioren zu absolvieren. „Ich selber hatte nach einem Bandscheibenvorfall mal Alltagsbegleiter, die mich mit meinen Kindern unterstützt haben, und fand das eine gute Sache“, erzählt die Musikerin. „Meine Idee war, so etwas für Senioren zu machen – und das mit Musik und guter Laune zu verbinden“, berichtet sie.

Die Band besteht weiter, aber die Musik und die Kreativität spielen auch in ihrer sozialen Arbeit eine Rolle. Natürlich musste sie dafür erst die notwendigen Ausbildungen und Praktika durchlaufen. Dann meldete sie ihr Gewerbe „Alltagsbegleitung Köln & Co“ an. Das Unternehmen will Senioren ein selbstständiges Leben ermöglichen. „Viele Senioren haben keine Angehörige, die sich ständig kümmern können. Für die sind meine Mitarbeiter und ich der verlängerte Arm im Alltag.“ Sie kümmert sich um Besorgungen, die Ernährung, ist Begleiterin bei Arztbesuchen. Ab und zu sitzt sie am Klavier und singt für die Senioren.