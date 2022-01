Beleuchtung in Grevenbroich : Straßenlaternen sollen Ende 2023 auf LED umgerüstet sein

Grevenbroich Die Umstellung auf energiesparende LED-Technik ist Anfang nächster Woche Thema im Verwaltungsrat. Bisher sind ein paar hundert Laternen mit neuer Technik ausgestattet worden. Ein Risiko beim Projekt: Lieferengpässe.

Hintergrund ist eine Anfrage der Grünen in Grevenbroich, die durch die Umrüstung der Laternen eine CO 2 -Einsparung zwischen 70 und 80 Prozent erwarten. Die Umrüstung soll bis zum Jahr 2023 erfolgen. „Die Umstellung stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung Klimaneutralität dar und verringert auch die laufenden Kosten der Stadt Grevenbroich“, heißt es in der Anfrage.