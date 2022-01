In Kooperation mit „Brauchtum hilft“ : Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth hilft Kindern in Flutregionen

Elsen Für die Fluthilfe sind nun 1600 Euro zusammengekommen. Zu verdanken ist das der Spendenbereitschaft unter den Kirmesfreunden – und auch dem Einsatz des Klompenkönigspaars.

Die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth will Kinder unterstützen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind und hat nun 1600 Euro an „Brauchtum hilft“ übergeben. Das Netzwerk sozial engagierter Schützen, mit dem die Klompenträger für das Hilfsprojekt kooperieren, möchte nun Kontakt mit dem Deutschen Kinderhilfswerk aufnehmen, um zu schauen, für welche Projekte das Geld am besten eingesetzt werden kann.

Die Kirmesgesllschaft hatte bereits in den vergangenen Monaten für den Sonderfonds „Fluthilfe für Kinder“ des Hilfswerks gesammelt. Dieser Fonds unterstützt seit einigen Monaten gemeinnützige Träger und öffentliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, um Spielflächen und Freizeitangebote vor Ort wieder aufzubauen, die durch die Flutkatastrophe im Spätsommer zerstört wurden. Auch Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikeln beim Scheunenfest in Elsen (dem Alternativ-Programm zur Kirmes) sind eingeflossen.

Frank Mostert vom Verein „Brauchtum hilft“ ist begeistert vom Ergebnis: „Die Aktion war die Premiere unserer Zusammenarbeit. Es ist schön zu sehen, wie man sich in Elsen engagiert und wie wir gemeinsam dieses wichtige Projekt für junge Menschen in unseren Nachbarregionen haben umsetzen können.“ Wer noch ein Bilderbuch haben möchte, wird in der Mayersche Buchhandlung in der Grevenbroicher Fußgängerzone (Kölner Straße 23-25) fündig.