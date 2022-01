Schlossbad Grevenbroich : Bald mit VR-Brille zu den Korallen tauchen

Mit so einer VR-Brille können Badegäste zu Korallenriffen abtauchen. Foto: J. Bauch Foto: bauch, jana (jaba)

Grevenbroich Das Schlossbad will seinen Besuchern noch diesen Monat Tauchgänge anbieten: Dabei sollen VR-Brillen zum Einsatz kommen, durch die Taucher mit Schildkröten und Co. schwimmen können.

Bei Tauchgängen im Lehrschwimmbecken des Grevenbroicher Schlossbads können Badegäste bald an drei aufeinander folgenden Wochenenden zu Korallenriffen, Schildkröten, Quallen und Doktorfischen abtauchen – virtuell, aber schwimmend. Möglich macht das der Einsatz von Virtual-Reality-Brillen, die Bad-Besucher vorab buchen können. Wie NEW-Sprecher Lucas Bayer mitteilte, gibt es vorerst sechs Tage, an denen das Tauchen mit VR-Brille in Grevenbroich möglich sein wird: jeweils Samstag/Sonntag, 22./23. Januar, 29./30. Januar und 5./6. Februar.