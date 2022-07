Schützenfeste in Grevenbroich : Ex-Könige machen bald wieder gemeinsam beim Brauchtum mit

Grevenbroich Das 20-jährige Bestehen ihrer Gemeinschaft konnten sie nicht gebührend feiern. Da machte ihnen Corona einen dicken Strich durch die Rechnung. Doch nun holen die „Königstreuen“ alles nach: Im 22. Jahr ihres Bestehens soll der „runde Geburtstag“ endlich gefeiert werden.

„Obwohl dieser Zug von Anfang an von vielen totgesagt wurde, hat er immer noch Bestand“, freut sich Peter Lys, der 1999/2000 als König in Hülchrath agierte. Eines der Gründungsziele sei nach wie vor die Pflege der Gemeinschaft in einem geselligen Rahmen, wobei auch die Frauen der „Königstreuen“ voll integriert sind. Zweimal im Jahr treffen sich die ehemaligen Regenten zur Versammlung, im Mai ermitteln sie alljährlich ihren Zugkönig, um bei dessen Schützenfest mitzumarschieren. Und zu besonderen Anlässen rücken die Ex-König auch schon mal ein paar Tage länger aus – so ging es etwa zum 15-jährigen Bestehen nach Cuxhaven und auf die Insel Helgoland.