Von Grevenbroicherin initiiert : Virtuelle Malchallenge kürt Gewinnerin der ersten Runde

Grevenbroich Auch aus Gründen der Lockdown-Eintönigkeit hat Margarethe Mroczynski aus Grevenbroich zum Schutzengel-Malen aufgerufen. Jetzt gibt es eine erste Gewinnerin.

Die virtuelle Malchallenge geht in die nächste Runde. Organisiert hat sie die Grevenbroicherin Margarethe Mroczynski. Gemeinsam mit ihrem Vater kam die 46-Jährige auf die Idee, Schutzengel-Bilder zu malen. Sie holte noch ihre Nachbarn und Freunde mit ins Boot, die schrieben wiederum andere Bekannte an. Es entstand eine Whats-App-Gruppe mit 15 Teilnehmern. „Die Resonanz hat mich absolut überrascht“, sagt Mroczynski. In der Gruppe fanden sich nicht nur Menschen aus Grevenbroich wieder, sondern aus ganz Deutschland, auch eine Berlinerin ist dabei, der jüngste Teilnehmer ist zehn Jahre alt. In der Whats-App-Gruppe „Kunst-VereinT“ wurde das Bild des Schutzengels herumgeschickt, jedes Gruppenmitglied malte eine eigene Interpretation. Danach stimmten die Gruppenmitglieder ab: Gewonnen hat Yvonne Ernest aus Berlin (ihr Bild ist oben links in der Collage zu sehen).