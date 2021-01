Ausgangssperre in Kessel/Niederlande : Grevenbroich in Sorge um seine Partnerstädte

Die Burg „Kasteel de Keverberg“ ist das Wahrzeichen des Orts Kessel, mit dem Grevenbroich seit einigen Jahren eine Partnerschaft pflegt. Foto: J. Schwedhelm

Grevenbroich Die nächtlichen Ausgangssperren in den Niederlanden treffen auch Grevenbroichs Partnerstadt Kessel unweit von Venlo. Auch in St. Chamond in Frankreich ist die Corona-Lage angespannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Kandzorra

Die Mitglieder des Partnerschaftsvereins blicken mit Sorge auf die Corona-Entwicklung in den Partnerstädten Grevenbroichs. Während sich im Rhein-Kreis Neuss mit einer Inzidenz von 93 am Freitag allmählich eine Entspannung der Infektionszahlen abzeichnet, ist die Situation etwa im französischen St. Chamond südwestlich von Lyon oder in Kessel bei Venlo deutlich angespannter. Besonders betroffen sind die Menschen in Kessel. Für sie gilt wie für alle Niederländer seit Montag eine nächtliche Ausgangssperre, auch aus Angst vor der britischen Coronavirus-Mutation. Von 21 bis 4.30 Uhr dürfen sie ihre Häuser nicht verlassen.

„Natürlich blicken wir mit Sorge darauf“, sagt Luise Coenen, Geschäftsführerin des Partnerschaftsvereins, der derzeit rund 150 Mitglieder zählt. „Frankreich ist aber nicht minder betroffen“, sagt Coenen: In St. Chamond sei das öffentliche Leben schon deutlich früher zum Erliegen gekommen, auch habe es viele Menschen gegeben, die an oder mit einer Corona-Infektion gestorben seien. „Wir halten den Kontakt zu unseren Partnerstädten“, betont Coenen.

Auch in dieser schwierigen Zeit gebe es regelmäßig Telefonate und Chats, insbesondere die Abteilungsleiter im Verein halten Kontakt in die jeweiligen Regionen. „Eigentlich stehen 2021 eine Reihe von Festen an: Die Partnerschaft mit St. Chamond besteht seit 40 Jahren, die mit Auerbach in Sachsen seit 30 Jahren“, sagt Luise Coenen, die skeptisch ist, dass das mit den Feiern in diesem Jahr klappt. 2020 habe man alle Veranstaltungen absagen müssen. Coenen: „Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere Partnerschaften nach Corona wieder aufleben werden.“