Fitness an Bildschirmen boomt : Birgit „Bibi“ Binsfeld hält die Mitglieder der LG Alpen fit

Birgit „Bibi“ Binsfeld bietet Stabilisationstraining an. Foto: LG Alpen

Alpen Die Übungsleiterin lädt wöchentlich zum Online-Stabilisationstraining ein. Sogar einige Kinder machen mit. Die Idee entstand bei der virtuellen Weihnachtsfeier.

Von Hildegard van Hüüt und René Putjus

Mittwochs um 18.30 Uhr hat Wilhelm Schmitz einen wichtigen Termin. Dann steht die virtuelle Verabredung mit Birgit „Bibi“ Binsfeld an. Die Übungsleiterin der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Alpen lädt wöchentlich zum Stabilisationstraining ein. Nicht nur Schmitz ist dabei, sondern auch etliche andere Vereinsmitglieder, die ihr Treffen in der Gruppe so sehr vermissen. Seitdem die Corona-Pandemie das gemeinsame Sporttreiben in der Halle oder im Freien lahngelegt hat, bietet Binsfeld das Online-Training an. „Es bringt mir viel. Gerade in meinem Alter ist Beweglichkeit umso wichtiger“, sagt der 74-jährige Wilhelm Schmitz, der bei der LG den Posten des Sportwarts inne hat.

Immer wenn diese Nachricht am Mittwochabend kurz vor 18.30 Uhr in der WhatsApp-Gruppe der LG Alpen erscheint, wissen alle aktiven Mitglieder, dass es an der Zeit ist, sich für die nächste Stabi-Einheit mit „Bibi“ fertig zu machen. Am 13. Dezember hatte die 43-jährige Leichtathletin aus Wallach zum ersten Mal in der für sie typisch witzigen und netten Art zum gemeinsamen virtuellen Training über die Plattform Zoom eingeladen.

Vor der Corona-Zwangspause hatten sich stets um die 20 Personen dienstags mit Biensfeld zu einer 40-minütigen Trainingseinheit in der Sporthalle in Alpen getroffen. Seit der Schließung aller Sportstätten bleiben die Alpener Leichtathleten zu Hause und machen die Übungen vor einem Bildschirm mit. Wenn „Bibi“ Binsfeld von den „Plants“, „Squats“ oder „Mountain climbers“ spricht, wissen die Sportler, dass der Unterarmstütz, Kniebeugen oder die Bergsteiger-Übung gemeint sind.

Biesfeld ist zwar keine professionelle Trainerin, aber gerade das verhilft ihr zu einem besonderen Profil. Gut vorbereitet mit einem Zettel in der Hand sowie die Stoppuhr auf ihrem Smartphone aktiviert, gibt sie mit einem freudigen Lächeln die abwechslungsreiche Abfolge der Übungen bekannt: „Ich nehme mir Bücher und Stabikarten, schaue mich im Internet um und stelle so den Stundenplan zusammen.“

Anfangs hatte die 43-Jährige noch ihre Bedenken geäußert. Sie sei womöglich nicht in der Lage, diese „Schnapsidee“, die bei der virtuellen Weihnachtsfeier der LG Alpen aufgekommen war, umzusetzen. Vor allem die technischen Möglichkeiten hatte die Wallacherin in Frage gestellt. Aber mittlerweile fiebern alle dem gemeinsamen sportlichen Abend entgegen. Sogar einige Kinder lassen sich die Übungseinheit am Mittwoch nicht entgehen.

So wie die eineinhalb Jahre junge Emilia, die Tochter von Ailina und Mike Claasen aus Münster. Über die Teilnehme vor allem des ganz jungen Nachwuchses freut sich besonders der LG-Vorsitzende Günter Bachmann, der ebenfalls mitmacht. Denn auch die Kinder von Tobi Langert, Christoph Schulte-Werflinghoff, Adam Kaczmarczyk und Marc-André Ocklenburg ziehen sich ihr Sportdress an und legen ihre Isomatten neben die ihrer Väter bereit.

Wilhelm Schmitz, der vor dem nächsten Lockdown zwei Kinder-Gruppen anleitete und mit 74 Jahren ältestes Mitglied der virtuellen Trainingsgruppe ist, weiß das sportliche Angebot von Binsfeld ebenfalls sehr zu schätzen: „Bibi macht das echt super, auch wenn uns danach ab und zu die Muskeln brennen.“ Binsfeld gibt die Kommandos aus dem Keller des Hauses ihrer Schwester Anke Volkmann und deren Lebensgefährten Andreas Scheuten heraus. Volkmann gehört zu den Sportlern, die sich nach der Trainingseinheit mit einem kräftigen Dankeschön-Applaus von der Übungsleiterin verabschieden.