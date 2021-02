Haft- und Bewährungsstrafen : Mitglieder und Unterstützer der „Gruppe Freital“ in Dresden verurteilt

Dresden Die „Gruppe Freital“ bestand nur wenige Monate. Die Neonazis wollten 2015 Ausländer und politisch Andersdenkende mit Anschlägen vertreiben und einschüchtern. Mehrere Rädelsführer sind bereits rechtskräftig verurteilt. Jetzt gab ein Gericht das Urteil gegen Akteure aus der „zweiten Reihe“ bekannt.

Knapp drei Jahre nach den Rädelsführern der rechtsextremen „Gruppe Freital“ sind weitere Akteure wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden. In zwei Fällen setzte der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Dresden die Freiheitsstrafen zur Bewährung aus, ebenso die sechs Monate für eine Unterstützerin. Ein 27-Jähriger war nach Überzeugung der Richter an Anschlägen auf das Auto eines Linken-Stadtrats und ein -Parteibüro in der Kleinstadt bei Dresden beteiligt und bekam zweieinhalb Jahre ohne Bewährung. Vom Vorwurf der Beihilfe zum Sprengstoffanschlag auf eine bewohnte Asylbewerberunterkunft wurde er freigesprochen. Die Urteile gegen die Angeklagten aus der „zweiten Reihe“ sind nicht rechtskräftig.