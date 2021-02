Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Grevenbroich : Manfred Rost ist neuer Leiter der Realschule

Wevelinghoven Führungswechsel in der Diedrich-Uhlhorn-Realschule: Manfred Rost, bislang zweiter Konrektor, ist neuer Schulleiter. Seine Vorgängerin Anita Piel bleibt bis zum Ruhestand noch für einige Zeit im Dienst. Sie hatte 2014 die Leitung übernommen.

Manfred Rost war früher zweiter Konrektor an der Realschule Bergheimer Straße und in dieser Funktion seit 2014 in Wevelinghoven aktiv. Der 58-Jährige, der in Dormagen wohnt, war im Leitungsteam mit Piel und Holger Hohmeier unter anderem für die Erprobungsstufe zuständig.