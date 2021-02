Kolumne „Spiritueller Zwischenruf“ : Ein Stück Paradies durch Blumen, Sterne und Kinder

Grevenbroich Prior Bruno Robeck aus dem Kloster Langwaden sieht Lichtblicke in der für viele düsteren Corona-­Zeit. Vermeindlich unspektakuläre Dinge wie Blumen können – wenn man sich darauf einlässt – einen Hauch des Paradieses aus der Zeit vor Corona zurückbringen.

Jeder wird wahrscheinlich mindestens eines dieser drei Dinge in der Pandemiezeit finden können. Wir sehen Blumen in der eigenen Wohnung, am Straßenrand und bei der Floristin, die geöffnet haben darf. Blumen sind wie bunte Farbtupfer in den kleinen Problemen des Alltags und in den großen Herausforderungen der Pandemie. Blumen sind nicht nur schön anzusehen, sondern strahlen Lebendigkeit und Anteilnahme aus. Und: „Die ros ist ohn warum“, sagt der Mystiker Angelus Silesius. Blumen blühen einfach. Blumen spiegeln etwas von der Unbeschwertheit des Lebens wider.