Kosten für Bürger in Grevenbroich : Winterdienst und Straßenreinigung werden teurer

Kosten für Bürger in Grevenbroich

Grevenbroich Die CDU-Fraktion lehnte die neuen Straßenpflegegebühren im Hauptausschuss ab. Trotzdem gab es eine Mehrheit für die Anpassung der Gebühren. Mit welchen Mehrkosten Grundstückseigentümer nun rechnen müssen.

„Die Gebühren wurden zuletzt im Jahr 2017 angepasst“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. Den Gebührenanstieg begründet er mit „Steigerungen der Betriebs- und Personalkosten in diesem Zeitraum, auch der Deponiegebühren für die Entsorgung des Straßenkehrichts“. In absoluten Zahlen sei der Anstieg überschaubar. „Bei einem Grundstück mit acht Frontmetern beträgt er 4,32 Euro.“ Im Bereich der Grevenbroicher Fußgängerzone liegt die Straßenreinigungsgebühr allerdings höher, weil dort fünf Mal in der Woche gereinigt wird.