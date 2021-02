Investitionen in Grefrath : Über eine Million Euro für Grefraths Straßen

In Grefrath-Mülhausen wird die K27 verschwenkt Foto: Uli Rentzsch

Grefrath In Grefrath werden Radwege und Straßen erneuert. Die erste Maßnahme beginnt schon Ostern. Vollsperrungen sind nicht zu vermeiden, die aufwendigste Erneuerung erfolgt am Liekweg.

Von Uli Rentzsch

Insgesamt fünf Projekte hat der Kreis Viersen jetzt in Angriff genommen, um die Infrastruktur, genauer gesagt Radwege und Straßen, in und um Grefrath zu stärken. Dafür sollen rund 1,4 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Nicht alle Straßen in Grefrath fallen in die Verwaltung der Gemeinde Grefrath, einige Straßen werden auch vom Kreis, vom Land oder vom Bund betreut. Die CDU in Grefrath zeigt sich jedoch hoch erfreut, denn die Straßen, die instandgesetzt werden sollen, gehörten zur überregionalen Struktur.

Zunächst wird auf der Straße K11, der „alten B509“, zwischen Mülhausen und Kempen, die Fahrbahn in den Osterferien grundlegend erneuert. Dafür muss die Straße komplett gesperrt werden, eine Umleitung wird eingerichtet. Für dieses Vorhaben sind etwa 145.000 Euro veranschlagt.

Außerdem wird der Radweg K12 auf einer Länge von 1100 Metern erneuert. Hier ist die Grefrather Ostumgehung zwischen dem Kreisverkehr und dem Eisstadion betroffen, auch hier muss der Radweg während der Baumaßnahme komplett gesperrt werden. Geplant sind Kosten in Höhe von 160.000 Euro.

Der Liekweg in Höhe der Abtei Mariendonk wird auf einer Länge von 1100 Meter von Grund auf erneuert. Diese Maßnahme ist förderfähig, von den geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 980.000 Euro übernimmt der Kreis 392.000 Euro. Wann mit der Erneuerung begonnen wird, ist noch nicht eindeutig klar, es wird aber damit gerechnet, dass sich die Maßnahme, in diesem Jahr beginnend, bis ins Jahr 2022 ziehen wird.

Zudem soll auch die Straße K27 im Ortskern Mülhausen „verschwenkt“ werden. Das bedeutet, dass die Fahrbahn seitlich verlagert wird. Gleichzeitig werden die Gehwege erneuert und an manchen Stellen auch verbreitert. Die Maßnahme wird in den Sommerferien 2021 in Angriff genommen. Hier werden Kosten in Höhe von 100.000 Euro geschätzt.

Schließlich wird auf einer Länge von 2,5 Kilometer die Fahrbahn der K30 zwischen Grefrath und Hinsbeck erneuert. Hier muss eine Sperrung ab der Landstraße im Grefrather Westen eingerichtet werden.