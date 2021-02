Kostenpflichtiger Inhalt: Drei Alarme für Rettungskräfte : Grevenbroicher Feuerwehr im Dauereinsatz

Grevenbroich Ein Zimmerbrand in Orken, ausgelaufener Treibstoff an einer Tankstelle in Noithausen und ein Knall an der Schillerstraße in Orken sorgten für Einsätze. Rund 50 Feuerwehrleute wurden alarmiert.